Не только зарплату: какие выплаты получает боевой медик в Украине

Медики спасают не одну жизнь на фронте каждый день

Каждый военный в Украине обеспечен определенными выплатами, премиями и компенсациями за работу. Военные врачи также имеют право на зарплаты и дополнительные вознаграждения.

Как ранее сообщала прессслужба Министерства обороны, "врач в войсках с 1 января будет получать "на руки" от 20 тыс. грн. Специалисты с базовым и незаконченным высшим медицинским образованием — от 13,5 тыс. грн".

Повышенное денежное обеспечение для боевых медиков начисляется с 1 января 2022 года.

По данным издания Минобороны Украины ArmyInform, боевые медики, работающие в военных госпиталях, включенных в состав действующих группировок войск Сил обороны государства, также могут получать вознаграждение в случае выполнения ими боевых специальных задач согласно боевым приказам. То есть им будет выплачиваться 30 тысяч гривен.

Однако остальным военным медикам, работающим в клинических центрах в тылу, дополнительная выплата не будет осуществляться.

"При этом вознаграждение начисляется в расчете на месяц пропорционального времени выполнения специальных задач ", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как бойцам получить ежемесячные премии.