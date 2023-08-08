Поранені військові мають право на компенсацію: який розмір та умови нарахування

Юристка вважає, що для нарахування боєць має знати 10 правил

Військові, боронячи кожного дня Україну, мають право на грошове забезпечення. В основному, бійці отримують на полі боя травми, тож їм передбачені грошові виплати.

Як повідомляє юристка ГО "Принцип" Анастасія Володенкова у виданні "Українська правда", щоб отримати фінансову допомогу та куди звертатись, військовий має знати "10 важливих речей про гроші".

Тож, 10 порад від юристки:

Під час лікування за пораненими зберігається виплата грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 грн .

та . Але коли поранені перебувають у відпустці за станом здоровʼя (тобто на реабілітації), то грошова винагорода у 100 000 грн передбачена тільки для тих, хто отримав тяжке поранення .

. Цей ступінь поранення має бути закріплений висновком військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії (ВЛК). При цьому для всіх поранених зберігається грошове забезпечення. Юристка наголошує: під час лікування після поранення (без привʼязки до тяжкого), але обовʼязково повʼязаного з захистом Батьківщини, бійці будуть отримувати і грошове забезпечення, і 100 000 грн . А під час реабілітації 100 000 грн отримують тільки ті, у кого поранення визнане тяжким .

. А під час реабілітації . Виплата нараховується щомісяця на підставі довідки з медичного закладу, де перебуває поранений.

Якщо лікування триває більш як 4 місяці, то треба повідомити командиру і військовій частині, що лікування продовжується. Це потрібно зробити для продовження нарахування фінансового забезпечення.

Одна умова для виплат додаткової винагороди — це безперервне стаціонарне лікування в закладах охорони здоров'я.

Після раптового припинення виплат, бійці зможуть після проходження ВЛК написати рапорт на командування військової частини з вимогою виплатити винагороду за весь період лікування.

У разі саботажу військової частини про виплати, слід звернутися до штабу оперативного командування, якому підпорядковується частина, а також Міноборони чи Департаменту фінансів МОУ.

Ще один вид виплат – це матеріальна допомога від військової частини , яка виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення , зазвичай наприкінці року. Для її отримання необхідно подати рапорт на безпосереднього командира.9. Якщо ви отримали поранення торік, то цього року розмір матеріальної допомоги може бути меншим за розмір вашого місячного грошового забезпечення, згідно з позицією Департаменту кадрової політики. Вона може бути взагалі не передбачена, оскільки не є обов'язковою для виплати щороку . В Міноборони роз'яснюють, що вона виплачується на підставі рапорту військовослужбовця . Тому рекомендуємо подавати рапорт одразу після виписки з лікарні та прибуття до військової частини.

, яка виплачується раз на рік , зазвичай наприкінці року. Для її отримання необхідно подати рапорт на безпосереднього командира.9. Якщо ви отримали поранення торік, то цього року за розмір вашого місячного грошового забезпечення, згідно з позицією Департаменту кадрової політики. Вона може бути взагалі не передбачена, оскільки . В Міноборони роз'яснюють, що вона виплачується . Тому рекомендуємо подавати рапорт одразу після виписки з лікарні та прибуття до військової частини. Одноразова грошова допомога (ОГД) виплачується лише в разі встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності за рішенням медико-соціальної експертної комісії. Її розміри залежать від групи інвалідності та прожиткового мінімуму. Цього року це такі суми:

(ОГД) виплачується лише або відсотка втрати працездатності за рішенням медико-соціальної експертної комісії. Її розміри залежать від групи інвалідності та прожиткового мінімуму. Цього року це такі суми: 1 група інвалідності – 1 073 600 грн;

2 група інвалідності – 805 200 грн;

3 група інвалідності – 671 000 грн.

Якщо бійцю встановили частку втрати працездатності, то максимальна виплата цього року очікується 187 880 грн.

Щоб отримати допомогу, військовому потрібно подати заяву та відповідний пакет документів на отримання ОГД через уповноважену особу у військовій частині або самостійно – до Комісії з питань нарахування та виплати одноразової грошової допомоги відповідного силового відомства (того, до якого належить його в/ч).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати розраховані для бойових медиків.