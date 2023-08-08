Раненые военные имеют право на компенсацию: какой размер и условия начисления

Юрист считает, что для начисления боец должен знать 10 правил

Военные, защищая каждый день Украину, имеют право на денежное обеспечение. В основном, бойцы получают на поле боя травмы, поэтому им предусмотрены денежные выплаты.

Как сообщает юрист ОО "Принцип" Анастасия Володенкова в издании "Украинская правда", чтобы получить финансовую помощь и куда обращаться, военный должен знать "10 важных вещей о деньгах".

Итак, 10 советов от юриста:

Во время лечения за ранеными сохраняется выплата денежного обеспечения и дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 000 грн .

и . Но когда раненые находятся в отпуске по состоянию здоровья (то есть на реабилитации), то денежное вознаграждение в 100 000 грн предусмотрено только для тех, кто получил тяжелое ранение .

. Эта степень ранения должна быть закреплена заключением военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии (ВЛК). При этом для всех раненых хранится денежное обеспечение. Юрист отмечает: во время лечения после ранения (без привязки к тяжелому), но обязательно связанного с защитой Родины, бойцы будут получать и денежное обеспечение, и 100 000 грн . А во время реабилитации 100 000 грн получают только те, у кого ранение признано тяжелым .

. А во время реабилитации . Выплата начисляется ежемесячно на основании справки из медицинского учреждения, где находится раненый.

Если лечение длится более 4 месяцев, то нужно сообщить командиру и части, что лечение продолжается. Это нужно сделать для продления начисления финансового обеспечения.

Одно условие для выплат дополнительного вознаграждения – это непрерывное стационарное лечение в учреждениях здравоохранения.

После внезапного прекращения выплат бойцы смогут после прохождения ВЛК написать рапорт на командование воинской части с требованием выплатить вознаграждение за весь период лечения.

В случае саботажа воинской части о выплатах, следует обратиться в штаб подчиненного часть оперативного командования, а также Минобороны или Департамента финансов МОУ.

Еще один вид выплат – это материальная помощь от воинской части , которая выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения , обычно в конце года. Для ее получения необходимо подать рапорт непосредственному командиру.9. Если вы получили ранения в прошлом году, то в этом году размер материальной помощи может быть меньше размера вашего месячного денежного обеспечения, согласно позиции Департамента кадровой политики. Она может быть вообще не предусмотрена, поскольку не является обязательной для выплаты ежегодно . В Минобороны разъясняют, что она выплачивается на основании рапорта военнослужащего . Поэтому рекомендуем подавать рапорт сразу после выписки из больницы и прибытия в воинскую часть.

, которая выплачивается раз в год , обычно в конце года. Для ее получения необходимо подать рапорт непосредственному командиру.9. Если вы получили ранения в прошлом году, то в этом году размера вашего месячного денежного обеспечения, согласно позиции Департамента кадровой политики. Она может быть вообще не предусмотрена, поскольку . В Минобороны разъясняют, что она выплачивается . Поэтому рекомендуем подавать рапорт сразу после выписки из больницы и прибытия в воинскую часть. Единовременная помощь (РДП) выплачивается только в случае установления инвалидности или процента потери трудоспособности по решению медико-социальной экспертной комиссии. Ее размеры зависят от группы инвалидности и прожиточного минимума. В этом году это следующие суммы:

(РДП) выплачивается только или процента потери трудоспособности по решению медико-социальной экспертной комиссии. Ее размеры зависят от группы инвалидности и прожиточного минимума. В этом году это следующие суммы: 1 группа инвалидности – 1073600 грн;

2 группа инвалидности – 805 200 грн;

3 группа инвалидности – 671000 грн.

Если бойцу установили долю потери трудоспособности, то максимальная выплата в этом году ожидается 187 880 грн.

Чтобы получить помощь, военнослужащему нужно подать заявление и соответствующий пакет документов на получение РГД через уполномоченное лицо в воинской части или самостоятельно – в Комиссию по вопросам начисления и выплаты единовременной денежной помощи соответствующего силового ведомства (включающего его в/ч).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты рассчитаны для боевых медиков.