До 26 тысяч гривен за первый контракт в ВСУ: от чего он будет зависеть размер выплаты
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Есть условия, когда военному не будет производиться начисление
Каждый военный, исполняющий свой служебный долг в Украине, имеет право не только на месячное денежное обеспечение, но и на единовременную финансовую помощь при заключении первого контракта.
Сумма ОГД измеряется в зависимости от звания, которое будет иметь военнослужащий, сообщает Armyinform.
Размер ОГД в 2023 году составит:
- лицам рядового состава — восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (21 472 грн);
- лицам сержантского и старшинского состава — девять размеров в прожиточном минимуме для трудоспособных лиц (24 156 грн);
- лицам офицерского состава – десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (26 840 грн).
Лица, имеющие право на выплату помощи:
- лица, принимаемые должности рядового состава сроком 3 года;
- лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком 3 года и более;
- лица, принимаемые военную службу по контракту лиц офицерского состава сроком 1 год и более;
- лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на сержантские и старшинские должности, военные офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений и военных кафедр, при начале выполнения обязанностей по этим должностям.
Есть ситуации, когда в ОХД могут отказать, в частности:
- лицам рядового состава, в период прохождения воинской службы по контракту заключили контракт на должности сержантского и старшинского состава;
- лицам сержантского и старшинского состава, которые в период прохождения военной службы по контракту приняты в офицерский состав;
- лицам офицерского состава, в период прохождения кадровой военной службы в добровольном порядке изъявили желание проходить военную службу по контракту;
- в случае продления военной службы по новому контракту;
- в случае повторного принятия на военную службу по контракту лиц, уволенных с военной службы по контракту;
- в случае подписания контракта для прохождения военной службы в ВСУ лицами, уволенными с военной службы по контракту с других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также со службы в правоохранительных органах.
Какие условия начисления:
- есть рапорт командира;
- вступил в силу первый контракт;
- есть документ на назначение должности
- боец начал выполнять свои обязанности по должности из приказа.
Однако важно отметить, что в случае заключения контракта военнослужащим во время обучения в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, военных колледжах или учебных частях (центрах), финансовая помощь выплачивается после окончания обучения, в воинских частях, до которых лицо предназначено для прохождения службы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что раненые военные имеют право на компенсацию.