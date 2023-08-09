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До 26 тысяч гривен за первый контракт в ВСУ: от чего он будет зависеть размер выплаты

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинские бойцы Новость обновлена 09 августа 2023, 14:41
Украинские бойцы. Фото Генштаб ВСУ

Есть условия, когда военному не будет производиться начисление

Каждый военный, исполняющий свой служебный долг в Украине, имеет право не только на месячное денежное обеспечение, но и на единовременную финансовую помощь при заключении первого контракта.

Сумма ОГД измеряется в зависимости от звания, которое будет иметь военнослужащий, сообщает Armyinform.

Размер ОГД в 2023 году составит:

  • лицам рядового состава — восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (21 472 грн);
  • лицам сержантского и старшинского состава — девять размеров в прожиточном минимуме для трудоспособных лиц (24 156 грн);
  • лицам офицерского состава – десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (26 840 грн).

Лица, имеющие право на выплату помощи:

  • лица, принимаемые должности рядового состава сроком 3 года;
  • лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком 3 года и более;
  • лица, принимаемые военную службу по контракту лиц офицерского состава сроком 1 год и более;
  • лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на сержантские и старшинские должности, военные офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений и военных кафедр, при начале выполнения обязанностей по этим должностям.

Есть ситуации, когда в ОХД могут отказать, в частности:

  • лицам рядового состава, в период прохождения воинской службы по контракту заключили контракт на должности сержантского и старшинского состава;
  • лицам сержантского и старшинского состава, которые в период прохождения военной службы по контракту приняты в офицерский состав;
  • лицам офицерского состава, в период прохождения кадровой военной службы в добровольном порядке изъявили желание проходить военную службу по контракту;
  • в случае продления военной службы по новому контракту;
  • в случае повторного принятия на военную службу по контракту лиц, уволенных с военной службы по контракту;
  • в случае подписания контракта для прохождения военной службы в ВСУ лицами, уволенными с военной службы по контракту с других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также со службы в правоохранительных органах.

Какие условия начисления:

  1. есть рапорт командира;
  2. вступил в силу первый контракт;
  3. есть документ на назначение должности
  4. боец начал выполнять свои обязанности по должности из приказа.

Однако важно отметить, что в случае заключения контракта военнослужащим во время обучения в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, военных колледжах или учебных частях (центрах), финансовая помощь выплачивается после окончания обучения, в воинских частях, до которых лицо предназначено для прохождения службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что раненые военные имеют право на компенсацию.

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#Военные #Выплаты #Первый контракт #Выплаты военным