До 26 тысяч гривен за первый контракт в ВСУ: от чего он будет зависеть размер выплаты

Есть условия, когда военному не будет производиться начисление

Каждый военный, исполняющий свой служебный долг в Украине, имеет право не только на месячное денежное обеспечение, но и на единовременную финансовую помощь при заключении первого контракта.

Сумма ОГД измеряется в зависимости от звания, которое будет иметь военнослужащий, сообщает Armyinform.

Размер ОГД в 2023 году составит:

лицам рядового состава — восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (21 472 грн);

прожиточного минимума для трудоспособных лиц (21 472 грн); лицам сержантского и старшинского состава — девять размеров в прожиточном минимуме для трудоспособных лиц (24 156 грн);

в прожиточном минимуме для трудоспособных лиц (24 156 грн); лицам офицерского состава – десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (26 840 грн).

Лица, имеющие право на выплату помощи:

лица, принимаемые должности рядового состава сроком 3 года;

лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком 3 года и более;

лица, принимаемые военную службу по контракту лиц офицерского состава сроком 1 год и более;

лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на сержантские и старшинские должности, военные офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений и военных кафедр, при начале выполнения обязанностей по этим должностям.

Есть ситуации, когда в ОХД могут отказать, в частности:

лицам рядового состава, в период прохождения воинской службы по контракту заключили контракт на должности сержантского и старшинского состава;

лицам сержантского и старшинского состава, которые в период прохождения военной службы по контракту приняты в офицерский состав;

лицам офицерского состава, в период прохождения кадровой военной службы в добровольном порядке изъявили желание проходить военную службу по контракту;

в случае продления военной службы по новому контракту;

в случае повторного принятия на военную службу по контракту лиц, уволенных с военной службы по контракту;

в случае подписания контракта для прохождения военной службы в ВСУ лицами, уволенными с военной службы по контракту с других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также со службы в правоохранительных органах.

Какие условия начисления:

есть рапорт командира; вступил в силу первый контракт; есть документ на назначение должности боец начал выполнять свои обязанности по должности из приказа.

Однако важно отметить, что в случае заключения контракта военнослужащим во время обучения в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, военных колледжах или учебных частях (центрах), финансовая помощь выплачивается после окончания обучения, в воинских частях, до которых лицо предназначено для прохождения службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что раненые военные имеют право на компенсацию.