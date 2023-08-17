Ветерани можуть отримати до 20 тисяч гривень: які умови нарахування

Заяву на виплату треба заповнити на сайті фонду

Україна продовжує фінансово підтримувати військових, зокрема надає їм гранти на відкриття власної справи. До того ж у ветеранів тепер також є можливість отримати фінансове відшкодування.

Як повідомляє Соціальна інформаційна платформа, програма Українського ветеранського фонду з відшкодування придбаних товарів, зокрема, у сфері садівництва та городництва діятиме до кінця воєнного стану.

Тож, військові можуть отримати відшкодування на суму у 20 тисяч гривень.

Для того, щоб скористатися програмою, необхідно:

придбати товар, який відповідає КВЕД-ам вашого ФОПа. В іншому разі УВФ не зможе відшкодувати вартість (до прикладу, добрив, лопат, систем зрошування тощо)

заповнити заявку на сайті: https://20000.mva.gov.ua/

додати копії документів (паспорт+прописка, виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чек покупки, яку ви зробили після 24 лютого)

отримати кошти протягом 10 днів після схвалення заявки

Більше подробиць можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарплату нараховують прикордонникам та чи мають вони право на додаткові виплати.