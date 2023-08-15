Грошова винагорода в 30 тисяч гривень: за яких умов держава виплатить цю суму бійцям

Нардепка пояснила деякі нюанси

Українські військові, які несуть службу кожного дня і захищають країну, мають право на грошове забезпечення, яке складається з багатьох виплат. Їм також державою передбачено додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень.

Як пояснює народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Соломія Бобровська, 30 000 зможуть отримувати військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання в період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ.

Тож, за словами нардепки, виплата додаткової грошової винагороди буде можлива і для тих військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, проте залучаються відповідно до наказів до бойових (спеціальних) завдань.

Також 30 000 грн виплачуватимуть співробітникам поліції, співробітникам ДСНС та управління спеціальних операцій НАБУ.

Нагадаємо, раніше "телеграф" писав про те, що держава нарахує деяким військовим виплату в розмірі 16 тисяч гривень.