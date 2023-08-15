Денежное вознаграждение в 30 тысяч гривен: при каких условиях государство выплатит эту сумму бойцам

Нардепка объяснила некоторые нюансы

Украинские военные, которые несут службу каждый день и защищают страну, имеют право на денежное обеспечение, состоящее из многих выплат. Им также государством предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.

Как поясняет народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Соломия Бобровская, 30 000 смогут получать военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задачи в период осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты интересов государства в связи с военной агрессией. РФ.

По словам нардепа, выплата дополнительного денежного вознаграждения будет возможна и для тех военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, однако привлекаются в соответствии с приказами к боевым (специальным) задачам.

Также 30 000 грн будут выплачиваться сотрудникам полиции, сотрудникам ГСЧС и управления специальных операций НАБУ.

Напомним, ранее "телеграф" писал о том, что государство насчитает некоторым военным выплату в размере 16 тысяч гривен.