Ветераны могут получить до 20 тысяч гривен: какие условия начисления

Заявление на выплату нужно заполнить на сайте фонда

Украина продолжает финансово поддерживать военных, в частности, предоставляет им гранты на открытие собственного дела. К тому же у ветеранов теперь еще есть возможность получить финансовое возмещение.

Как сообщает Социальная информационная платформа, программа Украинского ветеранского фонда по возмещению приобретенных товаров, в частности, в сфере садоводства и огородничества будет действовать до конца военного положения.

Военные могут получить возмещение на сумму в 20 тысяч гривен.

Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо:

приобрести товар, который соответствует КВЭД-ам вашего ФЛП. В противном случае УВФ не сможет возместить стоимость (к примеру, удобрений, лопастей, систем орошения и т.п.)

заполнить заявку на сайте: https://20000.mva.gov.ua/

добавить копии документов (паспорт+прописка, выписка или выписка из ЕГР о ФЛП, чек покупки, которую вы сделали после 24 февраля)

получить средства в течение 10 дней после одобрения заявки

Больше подробностей можно узнать по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату начисляют пограничникам и имеют ли они право на дополнительные выплаты.