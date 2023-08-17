Ветераны могут получить до 20 тысяч гривен: какие условия начисления
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Заявление на выплату нужно заполнить на сайте фонда
Украина продолжает финансово поддерживать военных, в частности, предоставляет им гранты на открытие собственного дела. К тому же у ветеранов теперь еще есть возможность получить финансовое возмещение.
Как сообщает Социальная информационная платформа, программа Украинского ветеранского фонда по возмещению приобретенных товаров, в частности, в сфере садоводства и огородничества будет действовать до конца военного положения.
Военные могут получить возмещение на сумму в 20 тысяч гривен.
Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо:
- приобрести товар, который соответствует КВЭД-ам вашего ФЛП. В противном случае УВФ не сможет возместить стоимость (к примеру, удобрений, лопастей, систем орошения и т.п.)
- заполнить заявку на сайте: https://20000.mva.gov.ua/
- добавить копии документов (паспорт+прописка, выписка или выписка из ЕГР о ФЛП, чек покупки, которую вы сделали после 24 февраля)
- получить средства в течение 10 дней после одобрения заявки
Больше подробностей можно узнать по ссылке.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату начисляют пограничникам и имеют ли они право на дополнительные выплаты.