Летчикам, морякам, медикам и не только: при каких условиях бойцам насчитывают 100 тысяч гривен

Все будет зависеть от особенностей воєнной службы

Украинские военные, которые несут службу каждый день и защищают страну, имеют право на денежное обеспечение, состоящее из многих выплат. Им также государством предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Как сообщает Armyinform, 100 тысяч выплачиваются за выполнение боевых (специальных) задач военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы), и выполняют боевые (специальные) задания (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мерах).

Итак, вознаграждение выплачивается военным:

во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

по выявлению воздушных целей противника в районах ведения военных (боевых) действий;

по совершению полетов, ведению воздушного боя в районах ведения военных (боевых) действий;

по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии в районах ведения военных (боевых) действий;

по огневому поражению воздушных (морских) целей противника;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета; кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты освобождения таких объектов в случае их захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой;

на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений в районах военных (боевых) действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военным государство выплатит 16 тысяч гривен.