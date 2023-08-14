Льотчикам, морякам, медикам і не тільки: за яких умов бійцям нараховують 100 тисяч гривень

Все залежатиме від особливостей військової служби

Українські військові, які несуть службу кожного дня і захищають країну, мають право на грошове забезпечення, яке складається з багатьох виплат. Їм також державою передбачено додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

Як повідомляє Armyinform, 100 тисяч виплачуються за виконання бойових (спеціальних) завдань військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій російською федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), та виконують бойові (спеціальні) завдання (в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах).

Тож, винагорода виплачується військовим:

під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

з виявлення повітряних цілей противника в районах ведення воєнних (бойових) дій;

зі здійснення польотів, ведення повітряного бою в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з вогневого ураження противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії у районах ведення воєнних (бойових) дій;

з вогневого ураження повітряних (морських) цілей противника;

з виводу повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту; кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

з відбиття збройного нападу (вогневого ураження противника) на об’єкти, що охороняються, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

на території противника (в тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);

медичному персоналу медичних частин та підрозділів у районах ведення воєнних (бойових) дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовим держава виплатить 16 тисяч гривень.