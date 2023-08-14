Рус

Льотчикам, морякам, медикам і не тільки: за яких умов бійцям нараховують 100 тисяч гривень

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Український військовий
Український військовий. Фото Генштаб ЗСУ

Все залежатиме від особливостей військової служби

Українські військові, які несуть службу кожного дня і захищають країну, мають право на грошове забезпечення, яке складається з багатьох виплат. Їм також державою передбачено додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

Як повідомляє Armyinform, 100 тисяч виплачуються за виконання бойових (спеціальних) завдань військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій російською федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), та виконують бойові (спеціальні) завдання (в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах).

Тож, винагорода виплачується військовим:

  • під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;
  • з виявлення повітряних цілей противника в районах ведення воєнних (бойових) дій;
  • зі здійснення польотів, ведення повітряного бою в районах ведення воєнних (бойових) дій;
  • з вогневого ураження противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії у районах ведення воєнних (бойових) дій;
  • з вогневого ураження повітряних (морських) цілей противника;
  • з виводу повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту; кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);
  • з відбиття збройного нападу (вогневого ураження противника) на об’єкти, що охороняються, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;
  • на території противника (в тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);
  • медичному персоналу медичних частин та підрозділів у районах ведення воєнних (бойових) дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовим держава виплатить 16 тисяч гривень.

Теги:
#Військові #Бойові #Винагороди #Виплати військовим