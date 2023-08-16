Компенсация некоторым военным, которые не были в отпуске: как начисляется выплата

Начисление касается только некоторой категории бойцов

Украинские военные за свой долг имеют право на дополнительные выплаты и компенсации в тех или иных ситуациях. В частности, бойцы получат деньги за время неиспользованного отпуска в случае увольнения со службы из-за возраста или состояния здоровья.

Как сообщает издание Armyinform, продолжительность отпуска зависит от выслуги лет. Например, если до 10 лет работы, то военный получает 30 календарных дней отпуска, а если более 20 лет – 45 дней отдыха.

Денежная компенсация касается военнослужащих, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации или на особый период или на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период.

Отмечается, что у бойцов есть отпуск, продолжительность которого зависит от выслуги лет. А именно: до 10 лет работы – 30 календарных дней отпуска; от 10 до 15 лет – 35 календарных дней; от 15 до 20 лет — 40 календарных дней; свыше 20 календарных лет – 45 календарных дней. Другим военным предусмотрено 1/12 части дней отдыха, на которые они имеют право за каждый полный месяц службы.

"Военнослужащим, имеющим право на ежегодные дополнительные отпуска в соответствии с действующим законодательством Украины, выплачивается компенсация за все календарные дни неиспользованного дополнительного отпуска, предоставляемого в полном объеме или пропорционально времени, прослуженному в году увольнения (в зависимости от вида предоставленного военнослужащему ежегодного дополнительного отпуска), — говорится на сайте.

В сообщении добавляется, что размер денежной компенсации за неиспользованные дни отдыха исчисляется, обращая внимание на оклад по воинскому званию, должностной оклад и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений) с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые военнослужащий получал по последней должности, которую он занимал.

"При увольнении военнослужащего с военной службы и наличии права на получение компенсации за неиспользованные дни отпуска текущего года, подлежит выплате и помощи для оздоровления, в случае, если в течение текущего года он ее не получал. " — объясняется в Armyinform.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежной компенсации ветеранам российско-украинской войны и семьям умерших военных за покупку жилья.