Компенсація деяким військовим, які не були у відпустці: як обчислюється виплата

Нарахування стосується лише деякої категорії бійців

Українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Зокрема бійці отримають гроші за час невикористаної відпустки у разі звільнення зі служби через вік або стан здоров'я.

Як повідомляє видання Armyinform, тривалість відпустки залежить від вислуги років. Наприклад, якщо до 10 років праці, то військовий отримує 30 календарних днів відпустки, а якщо понад 20 років — 45 днів відпочинку.

Грошова компенсація стосується військовослужбовців, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації чи на особливий період або на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Зазначається, що бійці мають відпустку, тривалість якої залежить від вислуги років. А саме: до 10 років праці — 30 календарних днів відпустки; від 10 до 15 років — 35 календарних днів; від 15 до 20 років — 40 календарних днів; понад 20 календарних років — 45 календарних днів. Іншим військовим передбачено 1/12 частини днів відпочинку, на які вони мають право за кожний повний місяць служби.

"Військовослужбовцям, які мають право на щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України, виплачується компенсація за всі календарні дні невикористаної додаткової відпустки, яка надається в повному обсязі або пропорційно часу, прослуженому в році звільнення (залежно від виду наданої військовослужбовцю щорічної додаткової відпустки)", — мовиться на сайті.

У повідомленні додається, що розмір грошової компенсації за невикористані дні відпочинку обчислюється, звертаючи увагу на оклад за військовим званням, посадовий оклад та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою посадою, яку він обіймав.

"При звільненні військовослужбовця з військової служби та наявності права на отримання компенсації за невикористані дні відпустки поточного року, підлягає виплаті і грошова допомога для оздоровлення, у разі, якщо протягом поточного року він її не отримував." — пояснюється в Armyinform.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошову компенсацію ветеранам російсько-української війни та родинам померлих військових за придбання житла.