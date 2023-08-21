До 3 млн гривен на собственное дело: как ветерану получить деньги и какие нужны документы

Заявление можно заполнить электронно

Ветераны в Украине получают различные дополнительные выплаты, в частности, гранты на развитие или открытие собственного дела в рамках проекта "еРабота". А еще у них теперь есть возможность получить деньги от фонда.

Этот фонд также направлен на выплату в размере от 500 до 3 млн гривен с целью открытия собственного бизнеса, сообщается на сайте Украинского ветеранского фонда.

Кто может принять участие

ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;

юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Когда можно подать заявку

Заявку на участие можно подать до 21 августа 2023 (до 23:49 по киевскому времени).

Заполнить заявку можно по ссылке, подписав ее электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Какие документы нужны

документы, подтверждающие регистрацию физического лица[1]предпринимателя или юридического лица и отражающие актуальные данные о таком лице, содержащиеся в ЕГРПОУ (Выписка из ЕГРПОУ или выписки из соответствующих аналогичных информационных ресурсов, полученная не позднее чем за 15 календарных дней до момента заполнения аппликационной формы). Выписка обязательно должна быть заверена ЭЦП заявителя;

заверенную должным образом копию устава и описание с кодом доступа к уставу в ЕГРПОУ (для юридических лиц);

решение руководящих органов об участии в конкурсном отборе проектов (для юридических лиц);

сканированную копию удостоверения участника боевых действий (УБД) и/или удостоверение личности с инвалидностью в результате войны физического лица-предпринимателя, и/или сканированную копию удостоверения члена семьи погибшего ветерана войны;

проектную заявку (описание проекта);

смета;

резюме членов команды проекта;

срок реализации проекта (до одного года);

если проектом предусмотрено частичное финансирование (софинансирование), обязательно подается гарантийное письмо от лица (лиц), намеревающегося (намерены) осуществить частичное финансирование (софинансирование);

информацию от уполномоченных органов об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, других обязательных платежей, взносов в фонды обязательного социального страхования, по выплате зарплаты более двух месяцев по состоянию на 1 число месяца, в котором заявитель представляет аппликационный пакет;

для юридического лица: копию баланса и отчета о финансовых результатах за два последних отчетных периода;

гарантийное письмо относительно отсутствия фактов незаконного получения и/или нецелевого использования бюджетных средств и, что заявитель, его руководящий состав и члены команды проекта не привлекались к ответственности за коррупционные правонарушения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у ветеранов теперь тоже есть возможность получить финансовое возмещение.