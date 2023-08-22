Государство выплатит компенсацию на жилье: как военному получить деньги

Денежная помощь не будет выплачиваться тем, кто совершил преступление и семьям погибших бойцов, уже получивших 15 миллионов гривен

В Украине военные продолжают получать разные виды компенсаций. Одной из них является денежная выплата на жилье военным и их семьям.

Как сообщается на сайте "Социальная информационная платформа", в правилах начисления произошли изменения.

Процедура получения средств

Ветеран (член семьи погибшего ветерана), нуждающийся в улучшении жилищных условий, то есть состоящем на соответствующем учете, представляет необходимый пакет документов в сельский, поселковый, городской орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг.

Орган соцзащиты готовит документы и представляет их на местную комиссию, которая принимает решение о выплате такой компенсации и рассчитывает ее размер. В случае положительного решения комиссия уведомляет о нем региональную (областную) орган соцзащиты и заявителя.

После получения решения комиссии, заявитель открывает специальный счет в банке и предоставляет его реквизиты местному органу социальной защиты. Местный орган соцзащиты перечисляет средства на счет заявителя после поступления из государственного бюджета.

Параллельно заявитель ищет себе жилье для покупки, отвечающее установленным постановлением критериям. После нахождения такого жилья заявитель обращается в орган соцзащиты для получения согласия на перечисление средств.

После получения такого согласия банк перечисляет денежные средства за покупку жилья.

Право на получение денежной компенсации имеют:

семьи погибших защитников Украины;

защитники Украины, которые признаны лицами с инвалидностью в результате войны I-II группы;

защитники Украины из числа внутренне перемещенных лиц, которые признаны лицами с инвалидностью в результате войны III группы или участниками боевых действий;

семьи погибших участников боевых действий территории других государств;

лица с инвалидностью I-II группы среди участников боевых действий территории других государств.

Кто не сможет получить компенсацию

лица, совершившие преступление против Украины;

семьи погибшего защитника Украины, получивших единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Следует отметить, что комиссия, которая принимает решение о выплате, может отсрочить принятие решения об отказе в назначении компенсации, если у лица с 24 февраля 2022 года было уничтожено или повреждено жилье, или объект незавершенного жилищного строительства.

Также предусмотрена возможность ВПЛ получить денежную компенсацию по упрощенной процедуре, если она уже была назначена другим органом, но из-за войны не выплачена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате денежной компенсации за неполученное вещевое имущество во время войны.