Гроші за невикористану соціальну відпустку: як бійцю отримати компенсацію

Бійцю треба зібрати необхідний пакет документів

Як у всі інші працівники, військові в Україні мають як зарплати, так і відпустки. Окрім щорічного відпочинку, вони ще мають право на соціальний, за який бійцю можуть виплатити компенсацію.

Як повідомляє Юридична сотня, компенсація за невикористану відпустку стосуватиметься військових, які мають неповнолітніх, інвалідів чи всиновлених дітей.

Ця компенсація надається військовим:

жінкам, які мають двох або більше дітей, молодших за 15 років;

жінкам, які мають дитину з інвалідністю;

жінкам, які всиновили (прийняти за дочку) дитину;

чоловікам та жінкам, які виховують дитину самостійно.

У повідомленні додається, що у разі декількох підстав для надання вищезазначеного відпочинку, загальна кількість відпустки не може перевищувати 17 календарних днів.

Слід зауважити, що додаткова соціальна відпустка надається без урахування святкових і неробочих днів і правовий режим воєнного стану не позбавляє права на такий відпочинок.

Які документи потрібно зібрати бійцю для виплати

написати рапорт на компенсацію;

свідоцтво про народження дитини/дітей; медичні документи, що підтверджують інвалідність дитини;

документи про всиновлення; копію свідоцтва про розірвання шлюбу;

офіційно складений, оформлений і засвідчений у встановленому порядку документ, у якому з вірогідно підтверджується відсутність участі батька або матері у вихованні дитини;

витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини;

свідоцтво про смерть одного із батьків тощо.

Нарахування буде здійснено під час виключення бійця зі списків особового складу військовою частиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава виплатить гроші деяким військовим, які не були у щорічній відпустці.