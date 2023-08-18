Деньги за неиспользованный социальный отпуск: как бойцу получить компенсацию

Бойцу нужно собрать необходимый пакет документов

Как у всех других работников, военные в Украине имеют как зарплаты, так и отпуска. Помимо ежегодного отдыха они еще имеют право на социальный, за который бойцу могут выплатить компенсацию.

Как сообщает Юридическая сотня, компенсация за неиспользованный отпуск будет касаться военных, имеющих несовершеннолетних, инвалидов или усыновленных детей.

Эта компенсация предоставляется военным:

женщинам, имеющим двух или более детей младше 15 лет;

женщинам, имеющим ребенка с инвалидностью;

женщинам, усыновившим (принять за дочь) ребенка;

мужчинам и женщинам, воспитывающим ребенка самостоятельно.

В сообщении добавляется, что в случае нескольких оснований для предоставления вышеупомянутого отдыха общее количество отпуска не может превышать 17 календарных дней.

Следует отметить, что дополнительный социальный отпуск предоставляется без учета праздничных и нерабочих дней, и правовой режим военного положения не лишает права на такой отдых.

Какие документы нужно собрать бойцу для выплаты

написать рапорт на компенсацию;

свидетельство о рождении ребенка/детей; медицинские документы, подтверждающие инвалидность ребенка;

документы об усыновлении; копию свидетельства о расторжении брака;

официально составленный, оформленный и заверенный в установленном порядке документ, в котором достоверно подтверждается отсутствие участия отца или матери в воспитании ребенка;

выписка из Реестра о государственной регистрации рождения ребенка;

свидетельство о смерти одного из родителей и т.п.

Начисление будет произведено при исключении бойца из списков личного состава воинской частью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государство выплатит деньги некоторым военным, которые не были в ежегодном отпуске.