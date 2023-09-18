Курс істотно зросте: яким буде долар у 2024 році

Національний банк України планує дещо змінити

Протягом 18-24 вересня ситуація на валютному ринку Україні обіцяє залишатися стабільною. Різких стрибків курсу долара не очікується. Однак у наступному році НБУ планує поступово знімати чинні валютні обмеження на ринку та переходити до плаваючого курсу.

Як повідомляє Європейська бізнес-асоціація, керівники багатьох компаній у бюджетах на 2024 рік заклали вартість валюти в середньому на рівні 41 гривні.

"Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% – у натуральному виразі. Минулого року таких було 58% та 43% відповідно. Зокрема, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10%, і 25% – на 11 – 20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному виразі – 17%", – йдеться у звіті.

Курс долара в Україні 18 вересня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 18 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,80 грн (купівля) та 38,40 (продаж). Готівковий курс — 38,15 (купівля) та 38,30 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що здорожчання долара може вплинути на ринок нерухомості.