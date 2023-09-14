Курс долара у другій половині вересня: що може його змінити

Наступний тиждень може стати вирішальним

Поки експерти прогнозують долару зростання до 41-43 гривень у 2024 році, у другій половині вересня він перебуватиме в районі 38 гривень. Втім, не виключено, що через рішення НБУ співвідношення гривні та долара зміниться.

Про це начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів у коментарі сайту "Телеграф". За його словами, загалом ситуація сприяє стабільності курсу долара, але є нюанси.

Так, рішення НБУ про збільшення ліміту на придбання безготівкової валюти до 200 тис. грн та її розміщення на депозитах, а також збільшення до 50 тис. грн суми продажу валюти населенню для комбанків знизили напругу та повернули баланс між попитом та пропозицією на валюту.

Також стабільності долара сприяють розвиток економіки та збільшення податкових, митних відрахувань, міжнародна макрофінансова допомога, що дозволяє покривати частину військових видатків бюджету та експортні перспективи у 800 млн дол. на місяць лише на продукції АПК.

З іншого боку, як прогнозує Тарас Лєсовий, багато залежатиме від рішень НБУ. Так, після зниження облікової ставки, змін у валютному регулюванні та оприлюдненні нових даних щодо інфляції курсовий коридор звузиться до 36,8-37,8 грн за 1 долар.

"Звичайно, ринок очікує плаваючого курсу валют. І якраз наступного тижня він перебуватиме у стані максимального наближення до подальшої лібералізації", — попереджає експерт про можливість зростання курсу долара наприкінці вересня.

Як підкреслюють багато експертів, зусилля НБУ заспокоїли ринок і повернули курс долара до показників середини серпня до стрибка долара вгору.