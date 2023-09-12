Курс буде поступово знижуватись: коли українцям чекати на здешевшання долара

На початку вересня в Україні стався великий попит

Причиною помірного здорожчання американської валюти в середині вересня стало підвищення попиту, але на початку минулого тижня на українському готівковому ринку міцнішала гривня. Протягом 12-20 вересня очікуються відчутні коливання курсу через те, що фінансовий сектор шукає баланс. Хоча експерти впевнені — є всі передумови для здешевшання баксу.

Як повідомляє директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько для 24 Каналу, вартість іноземної валюти знизилася до 37,7–37,8 гривні за долар. Ажіотаж навколо долару "зародився" через психологічний чинник.

Золотько розповіла, що протягом минулого тижня українці щодня купували на 10–14 мільйонів доларів більше, ніж продавали. На думку банкірки, причини такого ажіотажу здебільшого знаходяться в зоні психологічних чинників — українці побоюються енергетичної небезпеки взимку.

"Це доволі сильний дисбаланс, особливо зважаючи на той факт, що майже впродовж всього літа фіксувався зворотній тренд", — додає вона.

Протягом минулого тижня банки продовжували запускати продаж безготівкової валюти в межах ліміту 50 тисяч гривень місяць за зниженим курсом. За тиждень до переліку фінустанов, що пропонують такий сервіс, приєдналися ще 5 банків. Це підсилює тиск на готівковий ринок та змушує його коригувати вартість готівкової валюти.2

"Протягом цього тижня вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в межах 37,5–38,1 гривні за долар", — прогнозує Золотько

Відтак вже у минулі вихідні курс у готівковому сегменті почав плавно знижуватися. Стратегічно, є всі передумови для поступового зниження вартості валюти на готівковому ринку.

Курс долара в Україні 12 вересня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 12 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,55 грн (купівля) та 38,15 (продаж). Готівковий курс — 37,92 (купівля) та 38,05 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у наступному році долар може суттєво здорожчати.