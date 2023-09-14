НБУ оголошуватиме нові правила: що буде з курсом долара до кінця поточного тижня

На ситуацію на ринку може вплинути внутрішній чинник

Більшість експертів в Україні кажуть, що курс долара буде тільки рости й у наступному році варто готуватись до 41-43 гривні. Але є ситуації, коли вартість американської валюти залежить від дій Нацбанку.

Як повідомляє аналітик Олексій Козирев на сайті Мінфін, у четвер Національний банк України може підготувати "сюрприз" і тоді можливо розгойдування котирувань долара у період 14-15 вересня. Долар на готівковому ринку коштує 37,15-38,60 гривень.

"14 вересня відбудеться оголошення рішення Правління Нацбанку щодо облікової ставки та можливих нових послаблень на валютному ринку", — пояснює Козирев.

На міжбанку протягом останніх днів робочого тижня прогнозується, що долар поки що залишиться у стандартному коридорі 36,5686 — 36,9343 гривні.

На готівковому ринку 14-15 вересня у більшості кас банків долар перебуватиме в межах коридору купівлі/продажу від 37,15 до 38,60 грн.

Водночас спред (Ред. Спред — різниця між курсом покупки та продажем) при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків складе від 20−25 копійок до 40 копійок за доларом.

"Більшість обмінників банків та фінкомпаній пропрацює весь тиждень у форматі "з обороту" без особливих спроб розігріти курс", — каже аналітик.

Курс долара в Україні 14 вересня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 14 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,30 (продаж). Готівковий курс — 38,05 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зростання курсу долара може вплинути на вартість нерухомості.