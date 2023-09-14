Курс доллара во второй половине сентября: что может его изменить

Следующая неделя может стать решающей

Пока эксперты прогнозируют доллару рост до 41-43 гривен в 2024-м году, во второй половине сентября он будет находиться в районе 38 гривен. Впрочем, не исключено, что из-за решений НБУ соотношение гривны и доллара изменится.

Об этом начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии сайту "Телеграфу". По его словам, в целом ситуация благоприятствует стабильности курса доллара, но есть нюансы.

Так, решения НБУ об увеличении лимита на приобретение безналичной валюты до 200 тыс. грн и ее размещении на депозитах, а также увеличении до 50 тыс. грн суммы продажи валюты населению для комбанков, снизили напряжение и вернули баланс между спросом и предложением на валюту.

Также стабильности доллара способствуют развитие экономики и увеличение налоговых, таможенных вычетов, международная макрофинансовая помощь, позволяющая покрывать часть военных расходов бюджета и экспортные перспективы в 800 млн долл. в месяц только на продукции АПК.

С другой стороны, как прогнозирует Тарас Лесовой, многое будет зависеть от решений НБУ. Так, после снижения учетной ставки, изменений в валютном регулировании и обнародования новых данных по инфляции, курсовой коридор сузится до 36,8-37,8 грн за 1 доллар.

"Конечно, рынок ожидает плавающего курса валют. И как раз на следующей неделе он будет находиться в состоянии максимального приближения к дальнейшей либерализации", — предупреждает эксперт о возможности роста курса доллара в конце сентября.

Как подчеркивают многие эксперты, усилия НБУ успокоили рынок и вернули курс доллара до показателей середины августа, до скачка доллара вверх.