НБУ объявит новые правила: что будет с курсом доллара до конца текущей недели

На ситуацию на рынке может повлиять внутренний фактор

Большинство экспертов в Украине говорят, что курс доллара будет только расти и в следующем году стоит готовиться к 41-43 гривнам. Но есть ситуации, когда стоимость американской валюты зависит от действий Нацбанка.

Как сообщает аналитик Алексей Козырев на сайте Минфин, в четверг Национальный банк Украины может подготовить "сюрприз" и тогда возможно раскачивание котировок доллара в период 14-15 сентября. Доллар на наличном рынке стоит 37,15–38,60 гривны.

"14 сентября состоится объявление решения Правления Нацбанка по учетной ставке и возможным новым послаблениям на валютном рынке ", — объясняет Козырев.

На межбанке за последние дни рабочей недели прогнозируется, что доллар пока останется в стандартном коридоре 36,5686 — 36,9343 гривны.

На наличном рынке 14-15 сентября в большинстве касс банков доллар будет находиться в пределах коридора купли/продажи от 37,15 до 38,60 грн.

В то же время, спред (Ред. Спред — разница между курсом покупки и продажей) при покупке/продаже валюты у большинства обменников финкомпаний и в кассах банков составит от 20-25 копеек до 40 копеек по доллару.

"Большинство обменников банков и финкомпаний проработают всю неделю в формате "из оборота" без особых попыток разогреть курс ", — говорит аналитик.

Курс доллара в Украине 14 сентября

По данным портала Минфин, в четверг, 14 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,30 (продажа). Наличный курс — 38,05 (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как рост курса доллара может повлиять на стоимость недвижимости.