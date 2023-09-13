Доллар будет колебаться в пределах 41-43 гривны: прогноз курса в Украине

Одно обстоятельство может изменить всю ситуацию на наличном рынке

Эксперты почти единогласно говорят, что в следующем году курс доллара будет только расти. Удорожание бакса может стать следствием деблокирования черноморского коридора и неудачных военных действий.

Как говорит советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в интервью для ТСН, сейчас много факторов, на которые нельзя повлиять и спрогнозировать, как четко все будет развиваться на валютном рынке. Однако, по оценкам экспертов, американская валюта в 2024 году может стоить 41,1 гривны.

"Если говорить о курсе, я бы согласился с тем, что мы можем ожидать курс на конец текущего года примерно на уровне 41-42-43 грн/долл — в том диапазоне, о котором говорит министр (Ред. — финансов). Но ситуация может резко измениться, если произойдет деблокирование нашего черноморского коридора", – отметил он.

Он добавляет, что благодаря деблокированию Украина сможет беспрепятственно вывозить наше зерно, что составляет почти 40% наших валютных поступлений.

"Если будет такой шквал валютных поступлений от продажи нашего зерна на мировом рынке, это будет способствовать не просто стойкости гривны, а тренду на укрепление к уровню, который мы видели несколько месяцев назад", – пояснил Устенко.

Олег Устенко отметил, что многое будет зависеть от военных действий и от темпов деоккупации территорий Украины.

"Если мы будем быстро деоккупировать наши территории, если в следующем году мир и победа придут в первом полугодии, то вообще экономическая модель будет изменена. Будет изменен подход к тому, сколько валюты будет заходить в страну. Если больше инвестиций заходит в страну, то есть подавление курса в сторону движения до 35 ", — добавляет советник.

Курс доллара в Украине 13 сентября

По данным портала "Минфин", в среду, 13 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,57 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,01 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как рост курса доллара может повлиять на стоимость недвижимости.