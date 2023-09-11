Курс будет 42 гривны: когда украинцам ожидать подорожания доллара

До конца сентября украинцы готовятся к курсовым колебаниям, а в 2024 году ожидают изменения в стоимости доллара

На наличном украинском рынке не произошло резких изменений на прошлой неделе. Аналитики уверены, что такая же ситуация будет и до конца сентября. Однако есть вероятность, что в следующем году доллар может подорожать до 42 гривен.

Как сообщает доктор экономических наук Алексей Плотников для Pro Деньги, до конца этого месяца не стоит ожидать кардинальных изменений по курсу доллара. Он объясняет, что нет никаких причин, которые негативно влияли бы на доллар.

По мнению эксперта, имеющиеся факторы не заставляют доллар выйти на грани коридора. Вскоре правительство должно указать в бюджете на следующий год расчетный курс. Аналитик считает, что курс доллара будет ориентировочно составлять 42 гривны за доллар.

"То, что до 15 сентября должны принять проект государственного бюджета, я думаю, что с точки зрения самого бюджета статьи расходов не должны влиять на курсовые изменения ", — добавил Плотников.

По данным портала "Минфин", в понедельник, 11 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,55 грн (покупка) и 38,10 (продажа). Наличный курс — 37,85 (покупка) и 38,00 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доллар может подорожать до 44 гривен.