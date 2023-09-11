Курс буде 42 гривні: коли українцям очікувати на здорожчання долара

До кінця вересня українці готуються до курсових коливань, а у 2024 році очікують на зміни у вартості долара

На готівковому українському ринку не відбулось різких змін на минулому тижні. Аналітики впевнені, що така сама ситуація буде і до кінця вересня. Однак є ймовірність, що у наступному році долар може здорожчати до 42 гривні.

Як повідомляє доктор економічних наук Олексій Плотніков для Pro Гроші, до кінця цього місяця не варто очікувати кардинальних змін щодо курсу долара. Він пояснює, що немає жодних причин, які б негативно впливали на долар.

На думку експерта, наявні фактори не змушують долар вийти на межі коридору. Невдовзі уряд має вказати у бюджеті на наступний рік розрахунковий курс. Аналітик вважає, що курс долара буде орієнтовно становити 42 гривні за долар.

"Те, що до 15 вересня мають ухвалити проєкт державного бюджету, я думаю, що з точки зору самого бюджету, статті витрат не мають впливати на курсові зміни", — додав Плотніков.

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 11 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,55 грн (купівля) та 38,10 (продаж). Готівковий курс — 37,85 (купівля) та 38,00 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що долар може здорожчати до 44 гривень.