Долар коливатиметься в межах 41-43 гривні: прогноз курсу в Україні

Одна обставина може змінити всю ситуацію на готівковому ринку

Експерти майже одноголосно кажуть, що у наступному році курс долара буде тільки рости. Здорожчання баксу може стати наслідком деблокування нашого чорноморського коридору та невдалих військових дій.

Як каже радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко в інтерв'ю для ТСН, зараз є багато факторів, на які не можна впливати й спрогнозувати, як чітко все буде розвиватися на валютному ринку. Однак за оцінками експертів, американська валюта у 2024 році може коштувати 41,1 гривні.

"Якщо говорити про курс, я б погодився з тим, що ми можемо очікувати курс на кінець поточного року десь приблизно на рівні 41-42-43 грн/дол. – в тому діапазоні, про який говорить міністр (Ред. — фінансів). Але ситуація може різко змінитися, якщо відбудеться деблокування нашого чорноморського коридору", – зазначив він.

Він додає, що завдяки деблокуванню Україна зможе безперешкодно вивозити наше зерно, а це майже 40% наших валютних надходжень.

"Якщо буде такий шквал валютних надходжень від продажу нашого зерна на світовому ринку, це буде сприяти не просто стійкості гривні, а тренду на зміцнення до рівня, який ми бачили кілька місяців тому", — пояснив Устенко.

Олег Устенко зазначив, що багато буде залежати від військових дій і від темпів деокупації територій України.

"Якщо ми швидко будемо деокуповувати наші території, якщо наступного року мир і перемога прийдуть в першому півріччі, то взагалі економічна модель буде змінена. Буде змінено підхід щодо того, скільки валюти буде заходити до країни. Якщо більше інвестицій заходить до країни, то є продавлення курсу в сторону руху до 35", — додає радник.

Курс долара в Україні 13 вересня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 13 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,57 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,01 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зростання курсу долара може вплинути на вартість нерухомості.