Курс будет постепенно снижаться: когда украинцам ждать удешевления доллара

В начале сентября в Украине произошел большой спрос

Причиной умеренного подорожания американской валюты в середине сентября стало повышение спроса, но в начале прошлой недели на украинском наличном рынке крепла гривна. В течение 12-20 сентября ожидаются ощутимые колебания курса из-за того, что финансовый сектор ищет баланс. Хотя эксперты уверены, есть все предпосылки для удешевления бакса.

Как сообщает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько для 24 канала, стоимость иностранной валюты снизилась до 37,7–37,8 гривны за доллар. Ажиотаж вокруг доллара "зародился" из-за психологического фактора.

Золотько рассказала, что в течение прошлой недели украинцы каждый день покупали на 10–14 миллионов долларов больше, чем продавали. По мнению банкирши, причины такого ажиотажа в большинстве своем находятся в зоне психологических факторов — украинцы опасаются энергетической опасности зимой.

"Это достаточно сильный дисбаланс, особенно учитывая тот факт, что почти на протяжении всего лета фиксировался обратный тренд ", — добавляет она.

В течение прошлой недели банки продолжали запускать продажу безналичной валюты в пределах лимита 50 тысяч гривен в месяц по сниженному курсу. За неделю к перечню предлагающих такой сервис финучреждений присоединились еще 5 банков. Это усиливает давление на наличный рынок и заставляет его корректировать стоимость наличной валюты.2

"В течение этой недели стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах 37,5-38,1 гривны за доллар ", — прогнозирует Золотько.

Следовательно, уже в минувшие выходные курс в наличном сегменте начал плавно снижаться. Стратегически есть все предпосылки для постепенного снижения стоимости валюты на наличном рынке.

Курс доллара в Украине 12 сентября

По данным портала "Минфин", во вторник, 12 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,55 грн (покупка) и 38,15 (продажа). Наличный курс — 37,92 (покупка) и 38,05 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в следующем году доллар может существенно подорожать.