Нацбанк будет постепенно отпускать официальный курс: что будет с долларом в октябре

При одном условии доллар почти не будет дорожать

Сейчас на украинском наличном рынке Национальный банк снял часть ограничений на валюту и как следствие — происходят курсовые колебания. По прогнозам некоторых специалистов, в октябре также будут постепенно опускать официальный курс, однако НБУ будет пытаться не допустить сильных изменений и нормализовать ситуацию.

Как сообщает экономист Владимир Дубровский на сайте Gazeta.ua, курс доллара в следующем месяце не будет расти до тех пор, пока есть поддержка Запада.

"Пока у нас есть поддержка наших партнеров, то никаких сильных колебаний не должно быть. Наши резервы под контролем, валюта поступает все время. Нацбанк держит курс таким, который на сегодняшний день будет комфортным для экономики. Не допускает больших колебаний", — прогнозирует экономист.

По его словам, постепенно официальный курс будут отпускать, но при этом у Нацбанка достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений, и ситуация нормализуется.

Как отметил эксперт, курс доллара в обменниках не демонстрирует сильные колебания.

"Плюс-минус десяток копеек. Но сильных колебаний не должно быть. Инфляция национальной валюты замедляется. Но Нацбанк считает, что потенциал этого замедления уже исчерпывается. Сейчас гривна входит в нормальные пределы. Причин для ускорения или резкого замедления нет", — говорит эксперт.

Курс доллара в Украине 20 сентября

По данным Минфина, в среду, 20 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,95 грн (покупка) и 38,60 (продажа). Наличный курс — 38,25 (покупка) и 38,50 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с долларом до конца этого года.