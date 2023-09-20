Нацбанк поступово відпускатиме офіційний курс: що буде з доларом у жовтні

За однієї умови долар майже не дорожчатиме

Наразі на українському готівковому ринку Національний банк зняв частину обмежень на валюту і як наслідок — відбуваються курсові коливання. За прогнозами деяких фахівців, у жовтні також поступово будуть опускати офіційний курс, однак НБУ намагатиметься не допустити сильних змін і нормалізувати ситуацію.

Як повідомляє економіст Володимир Дубровський на сайті Gazeta.ua, курс долара у наступному місяці не буде рости до тих пір, поки є підтримка Заходу.

"Поки у нас є підтримка наших партнерів, то ніяких сильних коливань не повинно бути. Наші резерви під контролем, валюта надходить весь час. Нацбанк тримає курс таким, який на сьогодні буде комфортним для економіки. Не допускає великих коливань", — прогнозує економіст.

За його словами, поступово офіційний курс відпускатимуть, але при цьому у Нацбанку є достатньо інструментів, щоб не допустити сильних змін, і ситуація нормалізується.

Як зазначив експерт, курс долара в обмінниках не буде демонструвати сильні коливання.

"Плюс-мінус десяток копійок. Але сильних коливань не повинно бути. Інфляція національної валюти сповільнюється. Але Нацбанк вважає, що потенціал цього уповільнення вже вичерпується. Зараз гривня входить у нормальні межі. Причин для прискорення або різкого уповільнення немає", — каже експерт.

Курс долара в Україні 20 вересня

За даними Мінфін, у середу, 20 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,95 грн (купівля) і 38,60 (продаж). Готівковий курс — 38,25 (купівля) та 38,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з доларом до кінця цього року.