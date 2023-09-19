Нацбанк зняв частину обмежень на валюту: що буде з курсом долара в Україні
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Є лише одна причина різкого підвищення ціни на американську валюту
Протягом цього тижня експерти прогнозували стабільність на готівковому ринку. Однак вартість долара з 19 по 24 вересня буде вищою, аніж передбачалось раніше.
Як розповідає начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, якщо наприкінці минулого тижня курс баксу прогнозувався на рівні 36,8-37,8 грн, то зараз – 37,25-38,25 грн.
Він зауважив, що причиною такого різкого стрибка є посилення лібералізації валютного ринку з боку Нацбанку. Йдеться про зняття частини обмежень на здійснення валютних операцій.
"Це може суттєво позначитися на готівковому курсі. Так, протягом тижня можливі коливання відбуватимуться у новому коридорі: 37,25-38,25 грн", — повідомив банкір.
Курс долара в Україні 19 вересня
Зазначимо, що за даними Мінфін, у вівторок, 19 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,80 грн (купівля) і 38,50 (продаж). Готівковий курс — 38,41 (купівля) та 38,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що американська валюта у 2024 році здорожчає до 41 гривні.