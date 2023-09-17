Нові "коридори"? Чого українцям чекати від курсу долара наступного тижня

Експерт зробив прогноз на 18 – 24 вересня

Наступного тижня ситуація на валютному ринку Україні обіцяє залишатися стабільною. Різких стрибків курсу долара не очікується. Проте ситуація насамперед залежатиме від одного головного чинника.

Такий прогноз на 18-24 вересня зробив Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, пише 24 канал. На думку експерта, ситуацію з валютою визначатиме рішення щодо ставки та можливі зміни у валютному регулюванні.

"Якщо такі зміни будуть (майже всі переконані, що зниження облікової ставки відбудеться), то після оприлюднення останніх даних щодо інфляції слід очікувати нових "коридорів" на валютному ринку", — зазначив Лєсовий.

Згідно з його прогнозами, наступного тижня показники будуть на рівні 37,80-38,80 гривні.

Зазначимо, що за даними Мінфін, сьогодні, 17 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) і 38,40 (продаж). Готівковий курс — 38,15 (купівля) та 38,27 (продаж). У той же час, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що в оновленому прогнозі компанії Dragon Capita аналітики розповіли, що буде з курсом долара в Україні до кінця 2023 року.