Новые "коридоры"? Чего украинцам ждать от курса доллара на следующей неделе

Эксперт сделал прогноз на 18 - 24 сентября

На следующей неделе ситуация на валютном рынке Украине обещает оставаться стабильной. Резкий скачков курса доллара не ожидается. Однако ситуация в первую очередь будет зависеть от одного главного фактора.

Такой прогноз на 18-24 сентября сделал Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесной, пишет 24 канал. По мнению эксперта, ситуацию с валютой будет определять решения по ставке и возможные изменения в валютном регулировании.

"Если такие изменения будут (почти все убеждены, что снижение учетной ставки произойдет), то после обнародования последних данных по инфляции, следует ожидать новых "коридоров" на валютном рынке", — отметил Лесной.

Согласно его прогнозам, на следующей неделе показатели будут находиться на уровне 37,80 — 38,80 гривны.

Отметим, что по данным Минфин, сегодня, 17 сентября, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,70 грн (покупка) и 38,40 (продажа). Наличный курс — 38,15 (покупка) и 38,27 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в обновленном прогнозе компании Dragon Capita аналитики рассказали, что будет с курсом доллара в Украине до конца 2023 года.