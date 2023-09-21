Курс може піти вгору: коли українцям чекати на здорожчання долара

Збережеться незначний ріст американської валюти

В Україні прогнозується стабілізація на валютному ринку у жовтні, хоча Національний банк зняв частину обмежень на долар. Експерти кажуть, що зараз українці "потерпають" від курсових гойдалок, які протримаються до кінця цього тижня. Є ймовірність, що бакс здорожчає навіть більше, чим був.

Як повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для ТСН, з 21 по 24 вересня можливі невеликі коливання курсу, але в цілому після можливого ситуативного зниження, викликаного балансом попиту і пропозиції, знову зросте, причому більше, ніж був.

За словами фахівця, долар буде в коридорі 38,30-38,60 гривень.

Андрій Шевчишин також каже про запровадження невдовзі Нацбанком плаваючого курсу гривні замість фіксованого.

"Це могло б помітно девальвувати гривню. Але недавні заяви високопосадовців НБУ вказують на те, що це питання поки не на часі, хоча підготовка до нього ведеться", – аналізує експерт.

Курс долара в Україні 21 вересня

За даними Мінфін, у четвер, 21 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,85 грн (купівля) і 38,57 (продаж). Готівковий курс — 38,20 (купівля) та 38,37 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара у 2024 році.