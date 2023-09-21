Курс доллара до конца сентября: банкир рассказал, ждать ли украинцам падения гривны

Тарас Лесовой объяснил, осядет ли "курсовая пыль" после ажиотажного спроса

Некоторые аналитики прогнозируют рост курса доллара к концу сентября до 38,6 гривен. Но с таким прогнозом не согласен глава департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его мнению, высказанному "Телеграфу", ситуация на валютном рынке с 25 сентября по 2 октября, будет скорее стабильной. Возможны колебания курса, но они составят не более 10-30 копеек на долларе.

Стабильности, уверен эксперт, будут способствовать эффективные решения НБУ, например, увеличение лимита на продажу наличной валюты банками до 50 тыс. грн и безналичной валюты до 200 тыс. грн и расширение возможностей продаж наличной валюты банками и небанковскими учреждениями. В результате было снято напряжение на рынке, предложение наличной валюты от банков значительно увеличится и потому наличный курс будет колебаться в пределах 38,70-39,00 грн/долл. и 41,7-42 грн/евро.

Как считает Тарас Лесовой, разница курсов покупки и продажи валюты на официальном рынке у банков будет на уровне 0,1-0,3 грн за доллар, на "черном" рынке спред может быть значительно шире, что говорит о спекуляциях.

При этом ежедневно курсовые колебания с 25 сентября по 2 октября не превысит 30 копеек на одном долларе, а рынок в целом будет ожидать дальнейших шагов НБУ по либерализации, в частности межбанка.

"В целом до конца сентября ситуация на рынке будет стабильна и похожа на прошлую неделю. Глобальные вспышки ажиотажа вряд ли возможны, как и сногсшибательные курсовые скачки. Также осядет и "курсовая пыль", вызванная августовским ажиотажным спросом. Рынок будет ожидать дальнейшие шаги НБУ по либерализации, главным из которых можно считать возвращение к плавающему курсу валют", — считает Тарас Лесовой.

Как полагают многие эксперты, уже в октябре НБУ будет понемногу понижать курс гривны.