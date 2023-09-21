Курс долара до кінця вересня: банкір розповів, чи чекати українцям падіння гривні

Тарас Лєсовий пояснив, чи осяде "курсовий пил" після ажіотажного попиту

Деякі аналітики прогнозують зростання курсу долара на кінець вересня до 38,6 гривень. Але з таким прогнозом не погоджується голова департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

На його думку, висловленому "Телеграфу", ситуація на валютному ринку з 25 вересня по 2 жовтня буде швидше стабільною. Можливі коливання курсу, але вони становитимуть не більше 10-30 копійок на доларі.

Стабільності, впевнений експерт, сприятимуть ефективні рішення НБУ, наприклад, збільшення ліміту на продаж готівкової валюти банками до 50 тис. грн та безготівкової валюти до 200 тис. грн та розширення можливостей продажу готівкової валюти банками та небанківськими установами. В результаті було знято напругу на ринку, пропозиція готівкової валюти від банків значно збільшиться і тому готівковий курс коливатиметься в межах 38,70-39,00 грн/дол. та 41,7-42 грн/євро.

Як вважає Тарас Лєсовий, різниця курсів купівлі та продажу валюти на офіційному ринку у банків буде на рівні 0,1-0,3 грн за долар, на "чорному" ринку спред може бути значно ширшим, що говорить про спекуляції.

При цьому щодня курсові коливання з 25 вересня по 2 жовтня не перевищать 30 копійок на одному доларі, а ринок загалом чекатиме на подальші кроки НБУ з лібералізації, зокрема міжбанку.

"Загалом до кінця вересня ситуація на ринку буде стабільна і схожа на минулий тиждень. Глобальні спалахи ажіотажу навряд чи можливі, як і карколомні курсові стрибки. Також осяде і "курсовий пил", викликаний серпневим ажіотажним попитом. Ринок чекатиме на подальші кроки НБУ по лібералізації, головним з яких можна вважати повернення до плаваючого курсу валют", — вважає Тарас Лєсовий.

Як вважають багато експертів, вже в жовтні НБУ потроху знижуватиме курс гривні.