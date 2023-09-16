Чи варто чекати "сюрпризів": прогноз курсу долара від експертів на найближчі дні

Більшість обмінників 16-17 вересня підтримають тренд на здорожчання валюти

Українська економіка, не зважаючи на війну, яку розпочала країна-агресор росія, продовжує демонструвати стійкість. Про це свідчить тривала стабільність на валютному ринку. Однак, у найближчі дні прогнозують незначне здорожчання валюти.

За прогнозами експертів, курс долара в більшості обмінників фінансових компаній 16 та 17 вересня коливатиметься в межах коридору: прийом від 37,80 до 38,15 грн/дол. та продаж від 38,20 до 38,50 грн/дол. Курс євро в обмінниках в суботу та неділю буде в межах: прийом з 40,50 до 40,90 грн/євро і продаж з 41,05 до 41,50 грн/євро, передає Мінфін.

Курс валют в Україні станом на 16.09.2023.

"Побоювання" певної частини громадян з приводу можливого швидкого вивільнення курсу збережуться і в ці вихідні, що підтримає тенденцію останніх днів, коли в цілому населення купує більше готівкової і безготівкової валюти, ніж орендує", – прогнозує фінансовий аналітик Олексій Козирєв.

Фахівець впевнений, що особливих сюрпризів від обмінників чекати не варто.

"Як тільки власники обмінників побачать, що ніякої "тяги" немає, вони будуть коригувати курс купівлі або купівлі валюти в своїх мережах обмінних пунктів, щоб стимулювати зростання обсягів угод і таким чином заробляти саме за рахунок обороту ", — сказав Козирєв.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Національний банк України вже скоро відпустить фіксований курс.