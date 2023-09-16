Стоит ли ждать "сюрпризов": прогноз курса доллара от экспертов на ближайшие дни

Большинство обменников 16-17 сентября поддержат тренд по удорожанию валюты.

Украинская экономика, несмотря на войну, начатую страной-агрессором россия, продолжает демонстрировать устойчивость. Об этом свидетельствует длительная стабильность на валютном рынке. Однако в ближайшие дни прогнозируют незначительное удорожание валюты.

По прогнозам экспертов, курс доллара у большинства обменников финансовых компаний 16 и 17 сентября будет колебаться в пределах коридора: прием от 37,80 до 38,15 грн/долл. и продажа от 38,20 до 38,50 грн/долл. Курс евро в обменниках в субботу и воскресенье будет в пределах: прием с 40,50 до 40,90 грн/евро и продажа с 41,05 до 41,50 грн/евро, передает Минфин.

Курс валют в Украине на 16.09.2023.

"Опасения" определенной части граждан по поводу возможного быстрого высвобождения курса сохранятся и в эти выходные, что поддержит тенденцию последних дней, когда в целом население покупает больше наличной и безналичной валюты, чем арендует", – прогнозирует финансовый аналитик Алексей Козырев.

Специалист уверен, что особых сюрпризов от обменников ждать не стоит.

"Как только владельцы обменников увидят, что никакой "тяги" нет, они будут корректировать курс покупки или покупки валюты в своих сетях обменных пунктов, чтобы стимулировать рост объемов сделок и таким образом зарабатывать именно за счет оборота", — сказал Козырев.

Ранее Телеграф писал о том, что Национальный банк Украины уже скоро отпустит фиксированный курс.