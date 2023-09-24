Гривню можуть "відпустити": що буде з курсом долара у жовтні

Все залежатиме від низки нюансів

У жовтні в Україні можливо повернеться "плаваючий" курс валют. Тому, і не тільки, цінники в банках можуть змінитися.

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий дав свій прогноз по курсу валют на жовтень 2023 року. На його думку, щоденні коливання курсу долара наступного місяця не перевищуватимуть 30-50 копійок, а спред (різниця між найкращими цінами заявок на продаж і на покупку в той самий момент часу) не перевищуватиме 30 копійок.

Втім, зазначає банкір, точно передбачити, як поведе себе готівковий курс у жовтні, зараз вкрай складно. Адже все залежатиме від низки нюансів та чинників. Серед них:

обсяги міжнародної фінансової допомоги та системність їх отримання;

подальші дії НБУ щодо лібералізації валютного ринку – зокрема, можливий перехід до плаваючого курсу;

експорт агропродукції;

початок нового опалювального сезону.

"За нашим розрахунком, можливий коридор на готівковому ринку може бути на рівні 37,5-40 грн/долар – з незначним спредом (до 0,3 грн). А також за невеликої амплітуди щоденних коливань, яка перебуватиме в межах 0,3 -0,5 грн", – повідомив Лісовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з курсом долара в останній тиждень вересня.