На ринку можуть бути зміни: що буде з курсом долара в останній тиждень вересня

Є шість факторів, які можуть вплинути на американську валюту

Експерти прогнозують, що жовтень принесе в Україну стабілізацію курсу долара. Але до того, якщо НБУ не впровадить наступний крок лібералізації валютного ринку, то протягом останнього тижня вересня глобальних змін щодо валюти теж не передбачається.

Як повідомляє Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, курс навряд чи перетне межу 38,7 – 39 гривень за долар та 41,7 гривні за євро. Водночас спред (Ред. різниця між курсами купівлі й продажу) залишиться в "притомному" стані – до 0,3 грн, а поточний (щоденний) курс коливатиметься від 0,3 до 0,5 гривень.

На думу банкіра, на готівковий курс найбільше вплинуть:

Стан розвитку економіки (міцна гривня, економічний поступ, що дали змогу регулятору знизити облікову ставку до 20%).

У першому півріччі зафіксоване скорочення дефіциту бюджету від запланованого майже на 40% – на 488 млрд грн (прогнозувалося, що у першому півріччі запланований розписом загального фонду дефіцит бюджету складе 1 237,4 мільярда гривень).

За прогнозом НБУ, очікуване зростання ВВП складе майже на 3% до кінця року, а за підсумками серпня у річному вимірі інфляція скоротилася до 8,6%.

Міжнародна фінансова допомога, що унеможливлює неконтрольоване збільшення дефіциту бюджету (міжнародні надходження за 6 місяців склади 49% від усіх надходжень загального фонду держбюджету).

Своєчасні та досить ефективні рішення НБУ для "зняття напруги" на готівковому ринку – збільшення ліміту продажу банками готівкової валюти до 50 тисяч гривень, а також збільшення ліміту до 200 тисяч гривень для придбання громадянами безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на депозитних вкладах.

Зняття низки валютних обмежень – 15 вересня НБУ вніс зміни, зокрема, щодо збільшення пропозиції готівкової валюти (можливості фінсектору з продажу валюти значно розширені). Таким чином, пропозиція готівкової валюти може значно зрости, що позначиться на готівковому курсі.

"З одного боку, після змін від 15 вересня на готівковому ринку має збільшитись пропозиція від банків, з іншого – ринок очікує на законодавчі зміни до міжбанківського ринку, що дасть свободу для руху курсу на МВРУ", – вважає Лєсовий.

За всіма ознаками на готівковому ринку у жовтні збережеться відносно спокійна ситуація. Найголовніше, що в умовах війни економіка розвивається по висхідній, що дає змогу для подальших оптимістичних прогнозів.

Курс долара в Україні 21 вересня

За даними Мінфін, у четвер, 21 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,90 грн (купівля) і 38,50 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде долар у 2024 році.