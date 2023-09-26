Доллар немного подорожает: когда украинцам ждать роста курса

В августе американская валюта дорожала, что вызвало большое волнение среди населения, но через некоторое время начала дешеветь

На наличном рынке проходят курсовые качели. Некоторые эксперты связывают это с либерализацией валюты, и другие добавляют, что такое динамическое подорожание доллара некоторое время поддерживал панический спрос.

Как сообщает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько для 24 канала, большая часть этой недели должна пройти относительно спокойно. Кроме того, 26-27 сентября произойдет небольшое укрепление гривны.

"Пиковых отметок его стоимость достигла во вторник, когда курс пересек отметку 38,6 гривны за доллар. Отдельные представители рынка тестировали даже 38,75 гривны за доллар. В то же время было очевидно, что за курсовым всплеском должен последовать период коррекции. И он наступил: уже вечером вторника курс опустился до 38,4 – 38,5 гривны за доллар", – говорит Золотько.

Она добавляет, что подвижный рост курса некоторое время держался из-за панического спроса.

"На наличном рынке дневные показатели были больше на 7 — 9 миллионов долларов за средние уровни. Объем покупки безналичной валюты в первые дни недели достигал 30 миллионов долларов, что вдвое больше обычных показателей", — говорит эксперт.

Однако, по словам Золотько, с 20 сентября ситуация на рынке начала успокаиваться. Объемы покупки валюты населением снизились, а наличный курс, реагируя на сокращение спроса, начал быстро падать.

К выходным стоимость американского доллара опустилась до 38,1 – 38,2 гривны за доллар. Эксперт уверена, что в течение 26 сентября-1 октября никаких неожиданностей не прогнозируется.

"На мой взгляд, на этой неделе курс доллара будет находиться в коридоре 37,7 – 38,5 гривны за доллар", — отмечает Золотько.

Кроме того, она отмечает, хотя стабилизационные процессы на рынке еще не завершены, и колебания курса даже в течение одного дня могут быть достаточно ощутимыми, банкирша ожидает небольшое укрепление гривны в первые дни недели. По ее мнению, произойдет также умеренный рост стоимости доллара в конце из-за приближающейся переходной даты и значительных выплат зарплат украинцам.

Курс доллара в Украине 26 сентября

По данным Минфина, во вторник, 26 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,50 (продажа). Наличный курс — 38,20 (покупка) и 38,33 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет доллар в 2024 году.