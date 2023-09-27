Курс долара у жовтні: банкір розповів, чого чекати українцям

На курс вплине відразу кілька факторів

Курс долара наприкінці вересня може зробити українцям новий сюрприз. Так, через можливу лібералізацію вартості валют з боку НБУ він може подорожчати. Проте, жовтень навряд чи стане місяцем серйозних змін курсу обміну валют.

Таку думку висловив "Телеграфу" голова департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, ситуація з курсом продовжує відчувати на собі вплив низки факторів, що її стабілізують. До таких відносяться:

політика НБУ на утримання балансу між попитом та пропозицією на готівкову валюту, подальші кроки щодо лібералізації валютного ринку;

економічний розвиток країни, згідно з уточненим прогнозом НБУ, до кінця року ВВП країни зросте до 2,9%, а інфляція у річному обчисленні вже знизилася до 8,6%. Тобто в країні відбувається нешвидкий, але поступовий розвиток усіх сфер економіки;

обсяги міжнародної фінансової допомоги, щомісяця Україна потребує щонайменше 3-3,5 млрд дол., переважна частина з яких спрямовується на покриття видатків держбюджету і за підсумками першого півріччя міжнародна допомога становила понад 49% усіх надходжень до загального фонду держбюджету;

експортні можливості, зараз йдеться про вирішення питання експорту агропродукції до країн Азії та Африки;

енергетична безпека, оскільки напередодні опалювального сезону актуальне питання захисту енергосистеми від ворожих ракетних та дронових атак;

події на фронті, просування ЗСУ у визволенні країни від ворога. Хоча це й непрямий чинник, але дуже важливий для формування суспільних настроїв.

"Ми можемо припустити, що ситуація на готівковому ринку в жовтні буде досить стабільною і прогнозованою. Ми схильні до певного, але "не фантастичного" оптимізму, для якого характерним буде збереження курсового коридору в межах 37,5-40 грн/дол. та 40-43 грн/євро", — припускає експерт.

Тим часом, на думку директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, наприкінці вересня слід очікувати невеликого зростання курсу долара.