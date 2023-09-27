Попит на долар збільшується: що буде з курсом в Україні найближчими днями

Велика потреба баксу серед людей може стати причиною його здорожчання

Деякі аналітики прогнозують, що протягом останнього тижня вересня курс може змінитись через лібералізацію валютного ринку. А інші експерти додають, що на долар впливатиме також тиск з боку бізнесу і населення.

Як каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для ТСН, курс американської валюти 27 вересня-1 жовтня не дійде до 38 гривень. Наразі НБУ намагається виконати вимогу з боку населення та бізнесу на купівлю баксу.

"Попит на валюту зростатиме, Нацбанк, як ми вже бачимо, намагатиметься його задовольнити, тому очікую на цьому тижні незначного низхідного тренду. Втім курс продажу не дійде до попередніх 38 грн/долар", – упевнений Андрій Шевчишин.

Курс долара в Україні 27 вересня

За даними Мінфін, у середу, 27 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,67 грн (купівля) і 38,30 (продаж). Готівковий курс — 38,10 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара в Україні у жовтні.