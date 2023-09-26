Долар трохи подорожчає: коли українцям чекати на зростання курсу

Протягом серпня американська валюта дорожчала, що викликала велике схвилювання серед населення, але через деякий час почала дешевшати

На готівковому ринку відбуваються курсові гойдалки. Деякі експерти пов'язують це з лібералізацією валюти, і інші додають, що таке динамічне здорожчання долара певний час підтримувало панічний попит.

Як повідомляє директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько для 24 Каналу, більша частина цього тижня має пройти відносно спокійно. Окрім того, 26-27 вересня відбудеться невелике зміцнення гривні.

"Пікових позначок його вартість досягла у вівторок, коли курс перетнув позначку 38,6 гривні за долар. Окремі представники ринку тестували навіть рівень 38,75 гривні за долар. В той самий час було очевидно, що за курсовим сплеском має настати період корекції. І він настав: вже ввечері вівторка курс опустився до 38,4 – 38,5 гривень за долар", — каже Золотько.

Вона додає, що рухливе зростання курсу певний час трималось через панічний попит.

"На готівковому ринку денні показники були більшими на 7 – 9 мільйонів доларів за середні рівні.Обсяг купівлі безготівкової валюти у перші дні тижня сягав 30 мільйонів доларів, що вдвічі більше звичайних показників", — каже експертка.

Однак, за словами Золотько, з 20 вересня ситуація на ринку почала заспокоюватися. Обсяги купівлі валюти населенням знизилися, а готівковий курс, реагуючи на скорочення попиту, почав доволі швидко падати.

До вихідних вартість американського долара опустилася до 38,1 – 38,2 гривні за долар. Експертка впевнена, що протягом 26 вересня-1 жовтня ніяких несподіванок не прогнозується.

"На мою думку, цього тижня курс долара знаходитиметься в коридорі 37,7 – 38,5 гривень за долар", — наголошує Золотько.

Окрім того, вона наголошує, хоча стабілізаційні процеси на ринку ще не завершені, й коливання курсу навіть протягом одного дня можуть бути доволі відчутними, банкірка очікує невеличке зміцнення гривні протягом перших днів тижня. На її думку, відбудеться також помірне зростання вартості долара наприкінці через наближення перехідної дати та значних виплат зарплат українцям.

Курс долара в Україні 26 вересня

За даними Мінфін, у вівторок, 26 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) і 38,50 (продаж). Готівковий курс — 38,20 (купівля) та 38,33 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде долар у 2024 році.