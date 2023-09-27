Спрос на доллар увеличивается: что будет с курсом в Украине в ближайшие дни

Большая потребность бакса среди людей может стать причиной его удорожания

Некоторые аналитики прогнозируют, что в течение последней недели сентября курс может измениться из-за либерализации валютного рынка. Другие эксперты добавляют, что на доллар будет влиять также давление со стороны бизнеса и населения.

Как говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин для ТСН, курс американской валюты 27 сентября-1 октября не дойдет до 38 гривен. Пока НБУ пытается выполнить требование со стороны населения и бизнеса на покупку бакса.

"Спрос на валюту будет расти, Нацбанк, как мы уже видим, будет пытаться его удовлетворить, поэтому ожидаю на этой неделе незначительного нисходящего тренда. Впрочем, курс продажи не дойдет до предыдущих 38 грн/доллар", — уверен Андрей Шевчишин.

Курс доллара в Украине 27 сентября

По данным Минфина, в среду, 27 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,67 грн (покупка) и 38,30 (продажа). Наличный курс — 38,10 (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в Украине в октябре.