Есть одно условие: от чего зависит стабильность курса доллара и что с ним будет в 2024-том

Все может измениться

В следующем году Национальный банк Украины планирует снимать действующие валютные ограничения на рынке и переходить в плавающий курс. Стабильная стоимость доллара зависит также от макрофинансовой помощи западных партнеров.

Как сообщает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает "Эспрессо", если финансовая помощь будет поступать нерегулярно, это сразу отразится на курсе валют. От размера и регулярности финансовой помощи могут варьироваться уровень инфляции и социальные выплаты.

"В США уже началась предвыборная гонка. Другие наши партнеры также имеют определенные внутренние проблемы. Поэтому нерегулярная финансовая помощь приведет к тому, что Национальный банк Украины вместе с Минфином вынуждены будут искать где-то средства для социальных выплат. Это будут либо облигации внутреннего государственного займа, либо будем печатать деньги. Так, как это было уже в 2022 году, когда напечатали более 400 млрд. Если это произойдет, то курс, конечно, изменится", — объясняет эксперт.

Курс доллара в Украине 28 сентября

По данным портала Минфин, в четверг, 28 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,25 (продажа). Наличный курс — 38,05 (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в конце сентября следует ожидать небольшого роста курса доллара.