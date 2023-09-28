Є одна умова: від чого залежить стабільність курсу долара і що з ним буде у 2024-му

Все може змінитись

У наступному році Національний банк України планує знімати чинні валютні обмеження на ринку та переходити до плаваючого курсу. Стабільна вартість долара також залежить від макрофінансової допомоги західних партнерів.

Як повідомляє член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає "Еспресо", якщо фінансова допомога буде надходити нерегулярно, це одразу відіб'ється на курсі валют. Від розміру та регулярності фінансової допомоги можуть коливатись рівень інфляції та соціальні виплати.

"У США вже розпочалися передвиборчі перегони. Інші наші партнери також мають певні внутрішні проблеми. Тому нерегулярна фінансова допомога призведе до того, що Національний банк України разом з Мінфіном змушені будуть шукати десь кошти для соціальних виплат. Це будуть або облігації внутрішньої державної позики, або будемо друкувати гроші. Так, як це вже було 2022 року, коли надрукували понад 400 млрд. Якщо це відбудеться, то курс, звісно, зміниться", — пояснює експерт.

Курс долара в Україні 28 вересня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 28 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,60 грн (купівля) та 38,25 (продаж). Готівковий курс — 38,05 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наприкінці вересня слід очікувати невеликого зростання курсу долара.