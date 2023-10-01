На то есть важная причина: эксперт спрогнозировал курс доллара к гривне в октябре

Такая ситуация может продлится и после этого месяца

Несмотря на то, что в конце сентября в Украине на валютном рынке был замечен рост спроса на доллар, курс иностранной валюты в октябре обещает быть стабильным. На это есть важная причина.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV высказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он считает, что в следующем месяце принципиально ничего меняться не будет. Как и в начале ноября. В связи с этим эксперт прогнозирует такие пределы курса: 38-38,5 грн за доллар.

По словам Пендзина, по большей части основной источник поступления валюты в Украину — это макрофинансовая помощь, а этот год пока является абсолютно спокойным в этом отношении.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Телеграфу" о том, какую роль на курс гривны может оказывать Международный валютный фонд.

Также мы сообщали о том, какие продукты могут подорожать в Украине в ближайшее время. Эксперты прогнозируют рост цен на самые востребованные позиции продуктовой корзины. Подорожание коснется как минимум четырех групп товаров.