На то есть важная причина: эксперт спрогнозировал курс доллара к гривне в октябре
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Такая ситуация может продлится и после этого месяца
Несмотря на то, что в конце сентября в Украине на валютном рынке был замечен рост спроса на доллар, курс иностранной валюты в октябре обещает быть стабильным. На это есть важная причина.
Такое мнение в комментарии Фактам ICTV высказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он считает, что в следующем месяце принципиально ничего меняться не будет. Как и в начале ноября. В связи с этим эксперт прогнозирует такие пределы курса: 38-38,5 грн за доллар.
По словам Пендзина, по большей части основной источник поступления валюты в Украину — это макрофинансовая помощь, а этот год пока является абсолютно спокойным в этом отношении.
Напомним, ранее эксперты рассказали "Телеграфу" о том, какую роль на курс гривны может оказывать Международный валютный фонд.
Также мы сообщали о том, какие продукты могут подорожать в Украине в ближайшее время. Эксперты прогнозируют рост цен на самые востребованные позиции продуктовой корзины. Подорожание коснется как минимум четырех групп товаров.