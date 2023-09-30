Курс доллара будет расти? При чем тут МВФ и чего ждут участники рынка

Курс доллара может вырасти

Эксперты прогнозируют доллару стабильность на следующей неделе, однако есть фактор, который может изменить ситуацию. Речь идет о мнении МВФ.

Как сообщили "Телеграфу" участники финансового рынка, они уже два месяца ожидают возможного решения НБУ о либерализации валютного курса. То есть, для поддержания гривны будет использоваться меньше административных рычагов, а потому курс доллара может пойти вверх. И немалую роль в этом может сыграть Международный валютный фонд.

"Рынок ждет возвращения делегации от МВФ — с определенным результатом, тогда можно будет что-то планировать. Но в целом участники рынка, конечно, считают рост курса доллара неминуемым, но происходить это должно плавно. Вероятнее всего, курс американской валюты может достичь примерно 39-40 гривен и случится это без глобального и резкого рывка. В подобном ожидании банки и финкомпании пребывают уже последних два месяца, и первая неделя октября в этом смысле не исключение", — говорит на условиях анонимности представитель финансового сектора.

Как спрогнозировал "Телеграфу" доктор экономических наук Алексей Плотников, к 1 января 2024 года курс доллара, скорее всего, достигнет 41,2 грн, но сделает это плавно. А почему так случится, можно прочитать в нашем материале.