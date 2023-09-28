Курс доллара может вырасти: банкир назвал важную причину от НБУ

В начале октября доллар может подорожать

В конце сентября на валютном рынке был замечен рост спроса на доллар США, что может вызвать изменения его курса. Уже в начале октября он может вырасти, так что курсовой коридор будет колебаться в пределах 39 гривен.

Об этом "Телеграфу" сообщил глава департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его мнению, ситуация на рынке стабильна, но ожидания могут расширить рамки валютного коридора.

Так, на 28 сентября, по данным сайта Минфин, средний курс доллара на наличном рынке колеблется на уровне 38,05-38,20 грн. По мнению же Тараса Лесового, 2-8 октября "коридор" может установиться между 37,5 и 39 грн за доллар и 39,7-41 грн — за евро.

Такая разница может возникнуть из-за ожиданий полной либерализации рынка, для чего НБУ продолжает создавать условия. Так, смягчения на валютном рынке, которые касаются осуществления платежей за границу и увеличения возможности финучреждений осуществлять продажу валюты, являются важными шагами на этом пути.

В остальном же рынок продолжают стабилизировать следующие факторы: развитие экономики страны, возможность появления нового "экспортного коридора" для продукции АПК, макрофинансовая помощь и ситуация на фронте.

Вследствие этого, хотя валютный коридор для доллара 2-8 октября и будет довольно широк, в целом колебания будут прогнозируемыми и вряд ли превысят 50 копеек на долларе.

В целом же, по мнению Тараса Лесового, курс доллара в октябре будет довольно устойчивым и предсказуемым.