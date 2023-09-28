Курс долара може зрости: банкір назвав важливу причину від НБУ

На початку жовтня долар може подорожчати

Наприкінці вересня на валютному ринку було помічено зростання попиту на долар США, що може спричинити зміни його курсу. Вже на початку жовтня він може зрости, тож курсовий коридор коливатиметься в межах 39 гривень.

Про це "Телеграфу" повідомив голова департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. На його думку, ситуація на ринку стабільна, але очікування можуть розширити межі валютного коридору.

Так, на 28 вересня, за даними сайту Мінфін, середній курс долара на готівковому ринку коливається на рівні 38,05–38,20 грн. На думку ж Тараса Лєсового, 2-8 жовтня "коридор" може встановитися між 37,5 та 39 грн за долар та 39,7-41 грн — за євро.

Така різниця може виникнути через очікування повної лібералізації ринку, для чого НБУ продовжує створювати умови. Так, пом’якшення на валютному ринку, які стосуються здійснення платежів за кордон та збільшення можливості фінустанов здійснювати продаж валюти, є важливими кроками на цьому шляху.

В іншому ж ринок продовжують стабілізувати такі чинники: розвиток економіки країни, можливість появи нового "експортного коридору" для продукції АПК, макрофінансова допомога та ситуація на фронті.

Внаслідок цього, хоча валютний коридор для долара 2-8 жовтня і буде досить широким, загалом коливання будуть прогнозованими і навряд чи перевищать 50 копійок на доларі.

В цілому ж, на думку Тараса Лєсового, курс долара в жовтні буде досить стійким і передбачуваним.